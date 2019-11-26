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Требовал дань полмиллиона долларов: всплыли новые детали скандала с нардепом "Юзиком"

вторник, 26 ноября 2019, 18:34
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Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков рассказал о неопубликованном фрагменте аудиозаписи разговора своих бывших коллег с полицией Кривого Рога , где нардепы требуют от правоохранителей отдавать им ежемесячно $ 600 тысяч.

Подробности экс-нардеп рассказал в интервью "Обозревателю".

"Я бы очень хотел послушать полную запись разговора. Насколько я знаю (мне написал человек, что ее и сбросил), в дальнейшем речь идет о том, что эти шесть депутатов требовать ежемесячную плату 600 тысяч долларов с криворожской милиции. Возможно потому, что шесть человек и по 100 тысяч на каждого. Было бы интересно, отреагирует ли президент на то, что происходит, и как постарается отвести скандал", - сказал Поляков.

Встреча нардепов и полицейских проходила в ресторане-отеле "Околица" по адресу ул. Куприна, 134 в Центрально-Городском районе. Руководитель Нацполиции Днепропетровской области Владимир Огурченко и нынешний руководитель Криворожского отдела полиции Сергей Лукашов разговаривали с нардепами от "Слуги народа" - Владимиром Захарченко, Владленом Неклюдовым, Юрием Киселем, Еленой Криворучкиною , Вячеславом Медяником и Юрием "Юзиком" Корявченковым.

Двое из собеседников уже стали участниками скандалов. Елена Криворучкина во время пленарного заседания Верховной Рады вела интим-перепискуу, а Вячеслав Медяник переписывался с бизнесменом Александром Яровым, которому обещал решить все проблемы через свою юридическую фирму и помочь договориться с прокурорами. На встрече также присутствовала жена Юрия Корявченкова Татьяна.

Как ранее сообщал "Апостроф", в своем Telegram-канале экс-нардеп Поляков опубликовал несколько записей разговора Юрия Корявченкова с криворожскими полицейскими.

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