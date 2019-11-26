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Указывают, за что голосовать: нардеп заявила о "диктатуре" Офиса президента в Раде

вторник, 26 ноября 2019, 11:18
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Исключенная из фракции "Слуги народа" нардеп Анна Скороход рассказала, о том как в политической силе происходят голосования. По ее словам, все депутаты голосуют по указанию сверху.

В интервью "Апострофу" Скороход отметила, что сообщения депутаты получают в чат. Им говорят, как за какой закон голосовать, а если против, то почему.

При этом она добавила, что ни у кого из депутатов не выходило обосновать свою позицию, если она не совпадает с партийной.

"Объяснения хорошего я ни разу не встречала. Если объяснение в том заключается, что законопроект не нами подан, то, наверное, это не объяснение, это бред. Но многие считают, что это очень хорошее объяснение. Более того, по всем проблемным вопросам нам даже скидывают, как общаться с прессой, как на какой вопрос отвечать", - отметила она.

По словам Скороход, в ситуацию часто вмешивает глава ОПУ Андрей Богдан.

"На фракции он присутствует почти всегда. И также Трофимов (Сергей Трофимов - первый заместитель главы ОП, - "Апостроф") и министры присутствуют. Гончарук ходит тоже, когда вопрос касается Кабмина, а они есть всегда. Я даже задавала ему вопросы по бюджету. Абсолютно нормальная коммуникация. Правда, она ничем не заканчивается, но сам факт", - говорит она.

Депутат также рассказала, как проходило голосование за Кабмин. По ее словам, кандидатов никто не обсуждал.

"Президент сказал, что берет на себя ответственность за Кабмин, и его надо проголосовать. Вопрос был в том, что никто никого ни с кем не обсуждал, кого назначили. Если вы посмотрите, то в трудовой книжке некоторых - опыт работы аж два года ФОПом… И тут – министр. Я не претендую на Кабмин, но в той же фракции СН огромное количество людей и с опытом работы, умных, понимающих и в экономике, и в других сферах", - добавила Скороход.

По ее мнению, нынешний Кабмин назначен для того, чтобы "провести определенные законопроекты, чтобы ярко начать и быстро закончить распродажу остатков Украины, а потом свалить".

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Руководство "Слуги народа" решило, что они боги, и хотят оставить во фракции только баранчиков - Анна Скороход

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