На форуме ООН в Швейцарии засветился один из главарей Крыма: появилась реакция Украины

Постоянное представительство Украины в Женеве направило в ООН ноту в связи с участием на Форуме по вопросам меньшинств так называемого "представителя" оккупированного Крыма - незаконно избранного в Госдуму России коллаборациониста Руслана Бальбека.

О реакции украинских дипломатов сообщил на своей странице на Facebook бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму профессор Борис Бабин.

В постпредстве Украины в Женеве сообщили, что заблаговременно направили официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Это было сделано с целью "предупреждения секретариата и руководства форума о нелегитимности возможного участия в нем представителей оккупационной власти Крыма и их приспешников".

Ранее бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook заявил, что на Форум по вопросам меньшинств при ООН в составе российской делегации прибыли так называемые "представители" оккупированного Крыма.

"Как оказалось, на Форум ООН по меньшинствах РФ привезла Руслана Бельбека, который спокойно заседал на месте российской делегации. Конечно такого было бы легко избежать, но недостаточное внимание наших государственных органов по предупреждению таких вопросов меня совсем не удивляет. Очень хотелось бы услышать официальное реагирование, потому что нас уже утром попытались поливать дерьмом в своих выступлениях и русская и венгерская делегации", - отметил Бабин

Как ранее сообщал "Апостроф", Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Россию 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по делу "Украина против России" о нарушении двух международных конвенций.