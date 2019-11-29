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Забыли про ЕС: сети разгневали двусторонние газовые переговоры Украины с Россией

пятница, 29 ноября 2019, 09:20
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В сети выразили возмущение двухсторонними переговорами между Украиной и Россией по газовому вопросу.

Украинские политики, активисты и рядовые граждане недовольны тем, что переговоры проходили без участия ЕС.

Также в сети отметили тот факт, что изначально о результатах переговоров сообщили официальные ведомства РФ, а только после этого появилась информация на сайте украинского министерства.

В частности, нардеп Владимир Арьев считает, что Украину втягивают в преступную аферу.

"Ровно вчера премьер-министр Гончарук на заседании правительства говорил, что никаких переговоров с РФ по газу не ведется. Или врал, или министр энергетики ведет тайную от премьера отдельную политику. Здесь оба варианта плохие. А еще хуже то, что о какие-то движения мы узнаем не из украинских, а из российских официальных источников, когда из программы "Время", - отметил он.

Напомним, что в Украине детально объяснили, как будут изымать российский газ.

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