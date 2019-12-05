Сети повеселила "отставка" Зеленского на президентском сайте

В сети смеются над глупой опечаткой в тексте ряда указов, которые были опубликованы на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, пользователи социальных сетей отметили неправильную формулировку в тексте распоряжений об увольнении глав районных администраций.

В них говорится об увольнении чиновника "в связи с истечением полномочий президента Украины".

Всего таких распоряжений про увольнение глав райадминистраций на сайте всего 10 с аналогичной формулировкой. Скорее всего, речь идет об отмене указов Петра Порошенко о назначении чиновников.

Напомним, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов официальным указом запретил сотрудникам спецслужбы отмечать новогодние корпоративы.