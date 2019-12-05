Украина отправила в Гаагу доказательства казни бойцов ВСУ российскими военными

Генеральная прокуратура направила в офис прокурора Международного уголовного суда ООН доказательства внесудебных казней боевиками 9 украинских военных во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Об этом сообщает пресс-с лужба ГПУ.

"Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Регион войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов", - пояснили в ГПУ.

Отмечается, что Украина предоставила фото- и видеодоказательства захвата украинских военных в плен, свидетельства очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

"В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Офис прокурора было проинформировано, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права", - подчеркнули в ГПУ.

Документы в суд ООН предоставили адвокаты "Украинского Хельсинского союза по правам человека" совместно с прокурорами Департамента по надзору в уголовных процессах по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Ранее "Апостроф" опубликовал рассказ очевидца боев за Иловайск Андрея Скачкова, с позывным "Сэм".