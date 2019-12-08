Не только на Майдане: Билецкий анонсировал акцию протеста у стен ОПУ против капитуляции Украины

Лидер партии "Национальный Корпус", основатель и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором заявил, что 8 декабря вечером, в 19:00, накануне встречи президентов в "нормандском формате", у Офиса президента состоится акция протеста против капитуляции Украины.

Мероприятие пройдет на Банковой под лозунгом "Капитулировать не получится". Митингующие намерены выразить несогласие "с формулой Штайнмайера" и "нормандским форматом", а также неудовлетворительность влиянием парламентской оппозиции на моновласть.

Андрей Билецкий утверждает, что вышеупомянутые факторы ведут Украину к тотальной капитуляции, а также заставляют страну подчиниться стране-агрессору.

Лидер националистов отдельным пунктом акции выделяет заинтересованность своих однопартийцев в судьбе людей, оказавшихся перед угрозой оккупации в так называемой "серой" зоне.

В своем обращении Билецкий отметил, что 8 декабря на Банковой под Офисом президента соберутся десятки тысяч людей, которые понимают опасность переговоров в "нормандском формате" на условиях президента РФ Владимира Путина.

Также основатель и экс-командир полка "Азов" отметил, что только народ может повлиять на эту ситуацию, ведь, по его словам, никакой оппозиции в парламенте нет. Именно такая односторонняя точка зрения всей политической верхушки, по уверению Билецкого, заставляет народ выходить на улицу и требовать от власти прислушаться к их требованиям.

Напомним, что Андрей Билецкий также неоднократно был одним из организаторов масштабных акций, в том числе акций протеста против распродажи земли и против капитуляции.