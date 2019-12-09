Чем кормят журналистов на нормандской встрече в Париже: в сети показали фото

Журналистам, которые ожидают завершения переговоров на "нормандском саммите" в Париже, ключевой темой которого будет украинский Донбасс, предложили фуршет с мясной нарезкой, салатами, сырами и выпечкой.

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News

"Чем кормят СМИ пока лидеры общаются. Подносят все новые и новые блюда", - сказано в сообщении.

Судя по фото, журналистам предлагают подкрепить силы в ожидании завершении встречи лидеров четырех государств, перекусив салатами, мясной нарезкой, разнообразными сырами и выпечкой.

Напомним, что в переговорах в Париже принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский попал на жесткую карикатуру из-за переговоров в "нормандском формате" в Париже и акции "Красные линии для Зеленского", которая состоялась в Киеве.