На какие цели ЕС дает деньги Украине: всплыли важные подробности, видео

Европейский союз является одним из главных торговых партнеров Украины, но 13 миллиардов долларов из 15, которые организация выделила Киеву, страна должна вернуть.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт МЦПИ Егор Киян.

По его словам, проекты ЕС созданы для того, чтобы улучшить бизнес-климат в Украине. Кроме того, деньги ЕС должны пойти на реформу сектора общественной безопасности, а также на проекты по энергоэффективности в Украине.

"Но есть и определенные нюансы. Если говорить о сфере энергоэффективности, социальных направлениях, то мы действительно видим некоторый эффект, но они не влияют на экономическую ситуацию в стране. Нюанс в том, что около 13 миллиардов долларов из 15, которые Киев получил от ЕС, нужно вернуть с процентами. При этом в Украине так и не смогли создать программу усвоения выделенных средств", - сказал он.

Также Киян отметил, что баланс торговли между Украиной и ЕС не в пользу Украины, что также можно считать негативным показателем.

Напомним, что Министерство обороны США намерено предоставить новый транш военной помощи Украине, о чем 8 декабря заявил глава Пентагона Марк Эспер.