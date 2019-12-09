Путин дал первый комментарий после разговора "один на один" с Зеленским: видео

Переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" в Париже завершились.

Встреча лидеров длилась почти полтора часа.

"Хорошо! По-деловому",- именно так Путин высказался о встрече с Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт предупредил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже будет пытаться подыграть президенту Украины Владимиру Зеленскому и так создаст опасную иллюзию компромисса.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский стал героем конфуза во время встречи "нормандской четверки", когда пытался сесть на место президента России Владимира Путина.