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Путин дал первый комментарий после разговора "один на один" с Зеленским: видео

понедельник, 09 декабря 2019, 22:23
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Переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" в Париже завершились.

Встреча лидеров длилась почти полтора часа.

"Хорошо! По-деловому",- именно так Путин высказался о встрече с Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт предупредил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже будет пытаться подыграть президенту Украины Владимиру Зеленскому и так создаст опасную иллюзию компромисса.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский стал героем конфуза во время встречи "нормандской четверки", когда пытался сесть на место президента России Владимира Путина.

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