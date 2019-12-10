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Растянется на годы: Зеленский сделал неожиданное заявление по разведению сил на Донбассе

вторник, 10 декабря 2019, 14:25
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал согласование трех "гуманитарных" точек для дальнейшего разведения сил на Донбассе.

При этом после встречи в нормандском формате глава государства отметил, что если первые три точки разводили шесть месяцев, то всю контактную линию с такими темпами на Донбассе будут разводить 20 лет.

"Все стороны требовали разведения вдоль всей линии разграничения, все стороны. Я пояснил статистику, которая у меня есть, и ту практику, и показал, что мы быстрее позволили, чем та сторона. Но за шесть месяцев мы развели три точки. Поэтому если посчитать 408-409 км контактной линии, то мы будем разводить 20 лет", - сказал Зеленский.

Если поторопиться, считает глава государства, то полностью вооружение и силы можно развести за 6-8 лет. Именно по этой причине в первую очередь речь идет "гуманитарных точках", где есть мосты, переходы.

"Был начальник Генерального штаба господин Хомчак. Я ему сказал подготовить три наиболее простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении и не опасны", - сказал он.

Зеленский добавил, что разведение может состояться уже до конца марта.

Напомним, что в зоне разведения сил на Донбассе заметили людей со странными повязками.

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