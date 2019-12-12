СБУ хочет новых полномочий: эксклюзивные подробности про рассмотрение Радой законопроектов о разведке

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за передачу на доработку к первому чтению законопроектов о разведке и Службе внешней разведки.

Результаты голосования опубликованы на сайте парламента.

За соответствующие решения проголосовали соответственно 336 и 340 народных депутатов. Законопроекты определяют основные аспекты деятельности разведывательного сообщества, а также их структуру.

Как рассказал "Апострофу" секретарь комитета, народный депутат Роман Костенко (Голос), в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады прогнозируют, что доработанные тексты законопроектов о разведке и Службе внешней разведки будут готовы до марта 2020 года.

"У комитета возникли вопросы и замечания по предложенным инициативам. Есть замечания у научно-экспертного управления. Например, СБУ хочет функции разведки, а разведка – получить контрразведку, которая у СБУ. Много работы, в комитете создана рабочая группа по их доработке. Это президентские законопроекты, поэтому в сессионном зале было проголосовано отправить их на доработку. Думаю, в первом семестре 2020 года мы сможем представить финальный вариант", - сказал он "Апострофу".

Как сообщал "Апостроф", новый законопроект об "особом статусе" для оккупированных территорий Донбасса в парламенте начнут разрабатывать после марта 2020 года.