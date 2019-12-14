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Драка нардепов в Раде: стало известно о еще одной "жертве"

суббота, 14 декабря 2019, 18:33
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После драки в стенах Верховной Рады 11 декабря плохо стало еще одному ее участнику - экс-депутату партии "Свобода" Эдуарду Леонову.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты" .

13 декабря Леонов пришел в Печерский райотдел, чтобы дать показания по делу об избиении нардепа от "Слуги народа" Андрея Богданца. Допрос длился 6 часов и мужчине стало плохо в кабинете следователя. Правоохранители вызвали ему "скорую".

Леонова госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и стопы. Ситуация осложнилась тем, что "свободовец" - инвалид второй группы. У мужчины проблемы со здоровьем после избиения в Крыму.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 12 декабря правоохранители задержали экс-нардепов Олега Куцина и Алексея Кайду за драку в комитете Верховной Рады с нардепом Андреем Богданцом.

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