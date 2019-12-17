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Топ-чиновница Минздрава внезапно подала в отставку: опубликован документ

вторник, 17 декабря 2019, 11:58
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Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец написала заявление об увольнении из ведомства.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Качурец заявила, что уже с первых дней после назначения на должность ей стало понятно, что "о командной работе и формировании общей политической позиции" речь в ведомстве не идет.

По ее словам, она не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу программы деятельности Кабмина.

Чиновник подчеркнула, что до сих пор отсутствует утвержденный приказом распределение обязанностей между заместителями.

"Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Оставаться в дальнейшем в должности для меня по многим причинам - это компромисс с совестью, на который я не пойду", - объяснила она.

Качурец уточнила, что планирует в дальнейшем работать над "воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы", но не с этим составом Минздрава.

Как ранее сообщал "Апостроф", 28 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.

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