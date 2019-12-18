Как работает ВСУ на Донбассе: появилось видео точных ударов по боевикам с воздуха

Военнослужащие украинских Вооруженных сил произвели обстрел позиций боевиков на Донбассе, в зоне Операции объединенных сил.

Соответствующее видео опубликовано на сайте Цензор.НЕТ.

Точное место, где произошел обстрел, и его дата не уточняются. На видео, записанном с беспилотника, можно увидеть попадания в укрепленные позиции.

"Бойцы отряда "Охотники за привидениями" Н-ской ОМБр... выпустили шесть гранат из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9", – говорится в сообщении.

Понесли ли боевики потери после обстрела также не указывается.

Как ранее сообщал "Апостроф", 17 декабря на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицин. Известно, что за эти сутки боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.