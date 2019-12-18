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В скандале с украинским консулом в Европе произошел неожиданный поворот

среда, 18 декабря 2019, 00:25
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Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свой штат прославившегося на весь мир своими постами антисемитского и пронацистского характера экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Українські новини.

Кроме того, скандально известному дипломату было выплачено сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что сегодня равняется 9 тысячам долларов США.

При этом, Министерство иностранных дел Украины подало кассационную жалобу в Верховный суд, не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Василия Марущинца.

Исходя из заявления пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата.

"Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о серьезной недоработке МИД, из-за которой произошел скандал с Марущинцем.

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