Разваливают ВСУ: волонтер сделала гневное заявление про действия Минобороны

Руководство украинской армии препятствует работе волонтеров, запретив перемещение техники между подразделениями.
Об этом написала волонтер Алена Кукла в соцсети Facebook.
По ее словам, раньше волонтеры могли перебрасывать технику между подразделениями, но теперь ее сняли с временного учета.
"Они хотят чтобы волонтеры переделали договоры передачи во временное пользование на дарственные договоры! Только дарение не воинской части, а Министерству обороны! То есть все эти авто должны стать собственностью Министерства обороны! И уже МО по своему усмотрению распределит те авто!" - пишет она.
По словам волонтера, руководство Минобороны собирается полностью развалить ВСУ.
"Вы отбиваете у военных любое желание служить!.. Вы вносите смуту и уныние!.. Это все намеренно?.. Это все реализация великого замысла???..." - спросила она.
Напомним, что по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, боевые потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 года составили 97 погибших военных.