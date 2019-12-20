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Разваливают ВСУ: волонтер сделала гневное заявление про действия Минобороны

пятница, 20 декабря 2019, 07:35
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Руководство украинской армии препятствует работе волонтеров, запретив перемещение техники между подразделениями.

Об этом написала волонтер Алена Кукла в соцсети Facebook.

По ее словам, раньше волонтеры могли перебрасывать технику между подразделениями, но теперь ее сняли с временного учета.

"Они хотят чтобы волонтеры переделали договоры передачи во временное пользование на дарственные договоры! Только дарение не воинской части, а Министерству обороны! То есть все эти авто должны стать собственностью Министерства обороны! И уже МО по своему усмотрению распределит те авто!" - пишет она.

По словам волонтера, руководство Минобороны собирается полностью развалить ВСУ.

"Вы отбиваете у военных любое желание служить!.. Вы вносите смуту и уныние!.. Это все намеренно?.. Это все реализация великого замысла???..." - спросила она.

Напомним, что по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, боевые потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 года составили 97 погибших военных.

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