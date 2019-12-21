И это без переезда: во сколько украинцам обходится офис Зеленского

Офис президента Владимира Зеленского обошелся украинцам на 27 миллионов гривен дороже, чем Администрация президента при Петре Порошенко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал Украина 24/7.

Расходы на Офис президента, который пришелна смену Администрации президента, за 5 месяцев составили 353 миллиона гривен. В эту сумму вошло обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности заведения.

Сумма не включила в себя расходы на переезд чиновников с улицы Банковой.

Как сообщал "Апостроф" ранее, экс-заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив предупреждал команду Зеленского о том, что переезд чиновников в новое помещение обойдется в десятки миллионов долларов.