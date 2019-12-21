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И это без переезда: во сколько украинцам обходится офис Зеленского

суббота, 21 декабря 2019, 19:14
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Офис президента Владимира Зеленского обошелся украинцам на 27 миллионов гривен дороже, чем Администрация президента при Петре Порошенко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал Украина 24/7.

Расходы на Офис президента, который пришелна смену Администрации президента, за 5 месяцев составили 353 миллиона гривен. В эту сумму вошло обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности заведения.

Сумма не включила в себя расходы на переезд чиновников с улицы Банковой.

Как сообщал "Апостроф" ранее, экс-заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив предупреждал команду Зеленского о том, что переезд чиновников в новое помещение обойдется в десятки миллионов долларов.

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