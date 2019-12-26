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Испытания пройдут не все: озвучен тревожный прогноз по будущему Кабмина

четверг, 26 декабря 2019, 08:33
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Многие чиновников уйдут из Кабинета министров в 2020 году из-за маленьких зарплат.

Об этом в интервью "Апострофа" рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, сейчас в Кабмине состоявшиеся менеджеры, которые получали высокую зарплату. Сейчас оплата их труда достаточно низкая, что может стать причиной их ухода из политики.

"Я даже сам слышал от некоторых министров, мол, я "поволонтерю" год, потому что дальше - какой мне смысл? У меня семья, мои близкие привыкли отдыхать за рубежом и так далее. Они привыкли к определенному уровню жизни, то есть материального стимула не было. Проблему пытались решить и ранее, но так и не решили. Я думаю, что этим надо заниматься, иначе мы сильных управленцев в исполнительную власть не привлечем", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что не все министры пройдут испытание на эффективность.

"Вот Зеленский говорил, что примерно до Нового года он дает им возможность поработать, а потом будет оценивать их работу. Я думаю, что в январе, после новогодних праздников начнется аудит работы отдельных министерств. Мало кто знает, но поскольку сейчас современный менеджмент, каждый министр еще заранее сформулировал КРI - критерии, индикаторы оценки своей работы. Но эти индикаторы есть и в Офисе президента. Вот, они и будут оценивать, как поработал тот или иной министр", - сказал Фесенко.

Он выразил свое мнение, что часть министров - в зоне риска, и могут, скорее всего, самостоятельно уйти. Кого-то могут уволить, но, скорее всего, процесс будет идти в формате добровольной отставки. Сам Гончарук - тоже в зоне риска, но не сразу.

"Вот, кстати, последние события - участие в переговорах в Париже министра внутренних дел Авакова, потом его знаменитая пресс-конференция по делу Шеремета - сразу же дали толчок слухам о том, что у Авакова есть амбиции на премьерство. То есть он не просто решает вопрос о том, чтобы остаться на своем посту, потому что было много слухов, что он работает только полгода, а потом его заменят. Теперь уже появились слухи о том, что его статус может повыситься до премьер-министра", - заявил Фесенко.

Это воспринимают неоднозначно, но для Гончарука это еще один индикатор того, что его позиции не очень сильны, и если ему не удастся эффективно выполнять установки президента по привлечению инвестиций, по ускорению роста экономики, по земельной реформе, то тогда риски его отставки достаточно велики.

"Хотя по Конституции, парламент не может до конца августа это правительство уволить, поскольку утвердил программу правительства. Однако всегда возможен вариант добровольной отставки. Поэтому вот этот сценарий - сначала частичной ротации в составе правительства, а потом, может быть, даже замена премьер-министра, - я думаю, вполне вероятен", - сказал политолог.

Он отметил еще один нюанс по Авакову.

"Я думаю, что ему должность премьера далеко не гарантирована, но он ставки повышает. В чем тут проблема с Гончаруком, с правительством? Пришли молодые ребята, неопытные, и определенные слабости в работе этого правительства естественны. Аваков - один из двух министров, который имел опыт работы, причем политический опыт у него уже огромный, а в правительстве он работает с 2014 года", - добавил Фесенко.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": После Нового года Кабмин "почистят", формат будет добровольным - Владимир Фесенко.

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