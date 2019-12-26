Скандальный украинский композитор решил оправдать Россию за Голодомор: опубликовано видео

Известный украинский композитор Владимир Быстряков отличился очередным скандальным заявлением об Украине.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"И сдулись [команда Зеленського, - прим. ред.] опять, и пошли эти все вятровичи, та же самая песня то же самое нытье. В свое время на склонах Днепра построили мемориал голодомора, но это оказалось мало – делают крупнейший в Европе голодоморище такой, сейчас раскапывает еще дальше, будут его увеличивать", - говорит композитор.

Также он недоумевает, почему якобы "из таких вещей негативных строится основополагающая идеология государства, на ненависти к чему-то".

"Ну, был голодомор, я не отрицаю, но голодомор был и в Поволжье, причем жуткий совершенно, но об этом предпочитают не рассказывать, был на огромной территории, и сваливать это все на русских… скорее на политическую систему того времени нужно было сваливать, а здесь она все приплетают именно к русским, именно к этнической группе. Так что это все имеет такую нехорошую подоплеку", - уверен Быстряков.

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В сети не удержались от комментариев в адрес композитора, обоснованно обвинив его в попытке похайпить "на всем".

"Оно бы еще о Холокосте вспомнило. А вообще это совковое быдло то недоработало, не доказало до логического завершения тезис: мол, украинцы сами виноваты, сами спровоцировали Голодомор - так говорили на украинском и не признавали себя русскими", - пишет в своем Telegram-канале блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, "Кремль же разгоняет именно этот тезис относительно всего: по аннексии и войне, по транзиту, по МН17 - везде мы "сами виноваты".

Как сообщал "Апостроф", композитор уже не единожды негативно высказывался об украинцах. В частности, ранее Быстряков обвинил США в реализации плана по уничтожению Украины.

Также ранее он возмутил неожиданным заявлением о захвате Крыма и войне на Донбассе.