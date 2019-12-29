Появилась забавная пародия на разговор Зеленского с Путиным: видео

В сети появилась яркая пародия на разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина после саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

Ролик в YouTube выложил бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий, который на данный момент является резидентом "Квартал 95" и пародирует президента Украины.

"Как известно президент России, будучи в Париже, процитировал строчку из одного известного стихотворения "А у нас в России газ, а у вас?" Что ответит ему Зеленский", - пишут в подписи к видео, на котором Зеленский разговаривает с Путиным в стихах, стоя на беговой дорожке.

В сети начали бурно обсуждать пародию, восприняв ее с восторгом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась жесткая фотожаба про Путина в контексте "нормандского саммита" в Париже.