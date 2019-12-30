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Есть проявления опасных симптомов: медики рассказали о состоянии освобожденных из плена украинцев

понедельник, 30 декабря 2019, 16:27
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У освобожденных украинцев в рамках масштабного обмена с боевиками так называемых ДЛНР под Горловкой в воскресенье, 29 декабря, есть проявления посттравматического стрессового расстройства. Тех, кто бы находился в критическом состоянии, среди освобожденных нет.

Об этом сообщает Громадське, цитируя слова заместителя главного врача "Феофании" Андрея Строканя.

Отмечается, что 29 декабря около 23:00 в больницу прибыли 63 человека. Они прошли медицинское обследование и сейчас находятся под наблюдением психологов.

По словам врача, большинство людей останутся в больнице в течении новогодних и рождественских праздников. Пока никто еще не выписался из больницы, но некоторые пациенты хотят уехать на 1-2 дня домой, а потом вернуться на лечение.

Некоторые из бывших пленных требуют стоматологической помощи, у некоторых произошло обострение хронических болезней. В палатах освобожденные украинцы находятся по двое, к ним пускают родственников. Лечить пациентов будут за государственные средства.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны подробности биографии тех, кто вернулся в Украину из тюрем боевиков на территории оккупированного Донбасса.

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