У Зеленского назвали дату нового обмена пленными с Россией

Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина во вторник, 31 декабря, стало известно о том, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией, при соблюдении ряда условий, может случиться еще этой зимой.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, до согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы.

"Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - добавила Мендель.

Подробнее о переговорах между Украиной и Россией читайте в материале "Апострофа": Связанные одной цепью: четыре месяца для трудных решений Зеленского и Путина.