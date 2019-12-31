Ударили по голове и собирались похитить: Мосийчук сделал громкое заявление о нападении на помощника

В ночь на вторник, 31 декабря, в городе Васильков Киевской области было совершено нападение на помощника экс-нардепа Игоря Мосийчука, Андрея Дзюбенко.

Об этом Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале.

По словам экс-нардепа, Дзюбенко ударили по голове возле дома, где тот живет. При этом нападавшие якобы сказали "За Игоря". Помощник политика потерял сознание на несколько часов, его обнаружил за сотню метров от дома сосед.

"Есть все основания полагать, что Андрея пытались похитить с целью оказания влияния лично на меня. Кто-то или что-то помешало злоумышленникам", – заявил Мосийчук.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 декабря в Нововолынске, Волынской области, неизвестный избил арматурой депутата городского совета.