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В ООН раскритиковали Зеленского из-за обмена пленных: озвучена причина недовольства

вторник, 31 декабря 2019, 00:15
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Выдачу боевикам бывших беркутовцев, которых обвиняют в убийствах на Майдане, в рамках масштабного обмена, который прошел на КПВВ "Майорское" в воскресенье, 29 декабря, раскритиковали в миссии ООН.

Об этом говорится на странице Мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека в Украине в Facebook.

"Мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно осложнит правосудие и соблюдение права жертв на справедливость", - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что ранее, по этому же делу, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые бежали из страны, оказались безрезультатными.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский объяснил, почему дал "добро" на выдачу бывших беркутовцев на территорию временно оккупированного Донбасса.

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