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Знаменитый "слуга народа" продает культовый ресторан за огромную сумму

среда, 15 января 2020, 17:46
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Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко решил продать культовый ресторан "Сейф" в центре Киева.

Об этом сообщили источники "Апострофа".

Ресторан входит в сеть “Наша карта” (“Велюр”, “Ришелье”, “Сейф”, “Тургенеф”, “Улей”, суши-бар “Пушистый”, “Olmeca Plage”, “Три вилки”), основанной в 2007 году.

По данным аналитической системы Youcontrol, единственным учредителем, бенефициаром и руководителем ООО “Наша карта” с уставным фондом 1 тысяча гривен (ЕГРПОУ: 39002141, профиль – рестораны и услуги по доставке продуктов питания) с декабря 2012 года (с момента регистрации) является житель Киева Олег Петрович Шапенко.

Однако, в 2018 году в интервью Тищенко заявлял, что владельцем "Нашей карты" является он сам.

Официально он имеет статус президента сети.

Как сообщал "Апостроф", народные депутаты из фракции "Слуга народа" имеют привычку собираться, чтобы поиграть в покер.

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