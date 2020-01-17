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Решающий момент для Зеленского: названы три ключевые причины для увольнения Гончарука

пятница, 17 января 2020, 12:46
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17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, что значительно усугубило ситуацию для президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает "Апостроф", об этом говорится в материале издания "Хвиля".

Автор статьи отмечает, что сейчас есть три причины, чтобы уволить Гончарука немедленно. Первая из них - потеря управления государством.

"Отставка Гончарука означает потерю легитимности и управляемости в глазах государственного аппарата. Для государственных чиновников обзывание президента "безмозглым" и "туманным" означает его слабость... После этого ожидать эффективного выполнения решений-просто невозможно", - отмечает автор.

Второй причиной он называет возможный политический кризис в стране.

"Отставка Гончарука спровоцирует серьезный кризис. После его заявлений о "профанстве", "отсутствии плана экономической политики" и т. д... Любые его инициативы будут вызывать смех, презрение и издевательства... Зеленский будет вынужден постоянно давить на депутатов или в конце концов пойти на досрочные парламентские выборы", - пишет автор.

Последней причиной для отставки в статье называют перенос политической ответственности.

"Отставка Гончарука означает, что всю ответственность за дальнейшие экономические провалы берет на себе Зеленский. А провалы будут серьезные, и именно их обсуждали участники записей. Обвинить в этом Гончарука будет невозможно, поскольку оставляя "профана" на посту премьер премьера, ответственность за это на себя возьмет президент...

Владимир Зеленский находится в точке, в которой его решение прямо определяет его будущее. Оставив на посту премьера человека, которая его обзывала и расписывалась в некомпетентности, означает скорый конец его правления", - завершил автор публикации.

Как сообщал "Апостроф", уже появилась реакция Офиса президента на заявление Гончарука.

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