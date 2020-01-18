Появилась забавная карикатура с Путиным-самоубийцей

В сети продолжают обсуждать происходящее в Российской Федерации, где по решению главы государства Владимира Путина в отставку ушло все правительство, включая премьер-министра.

Так, в социальных сетях шутят на тему того, зачем Путин затеял массовую чистку. Многие сходятся во мнении, что таким образом глава государства решил внести изменения в Конституцию, дабы у него была возможность избираться на третий срок кряду.

На новой карикатуре Путина изобразили верхом на коне и с орудием в руке, однако убивает российский президент не кого-либо, а самого себя. Интересно, что "вторая версия" российского президента изображена в виде павшего дракона.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров владеет элитным трехэтажным коттеджем в небольшом поселке под Москвой.