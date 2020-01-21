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Нужно тушить "пожары": озвучен интересный прогноз по будущему Рады и Кабмина

вторник, 21 января 2020, 09:32
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В команде президента Владимира Зеленского есть конфликты и нерешенные проблемы которые не дают сосредоточиться на вопросах переформатирования Кабинета министров

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на собственные источники.

В данный момент на повестке депутатов – принятие законопроекта о рынке земли и голосование за изменения в Конституцию по децентрализации.

Кроме того, команде Зеленского необходимо "тушить внутренние пожары". В частности, по словам источников, существует конфликт между Офисом президента и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

"Началось все с рассмотрения рынка земли. Разумков хочет идти четко по регламенту, а Офис президента машет шашкой: им надо все скорее, чтобы инициативы президента принимались как можно быстрее - а так не выходит. В этом винят Разумкова. У него конфликт с группой "Квартала", - рассказал "Апострофу" осведомленный нардеп.

Однако открыто против спикера выступать не будут.

"У него высокий рейтинг, может даже наивысший среди всей команды "Зе", и его уважают депутаты", - говорит источник.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука.

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