Мычал и вонял мочой: в сети рассказали о "приключениях" пропагандиста Кремля в Польше

В сети появился рассказ о том, как один из популярных российских пропагандистов Алексей Мухин принимал участие в политологической конференции в Польше и напился там до потери сознания.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал российский оппозиционер Илья Яшин.

По его словам, конференция в польском городе Крыница проходила несколько лет назад и была посвящена отношениям России и Европы. После первого дня Яшин на улице встретил местных полицейских, которые попросили его отвести другого участника конференции до гостиницы.

Этим участником оказался "политолог" Алексей Мухин. Он, по словам Яшина, лежал на лавочке в нетрезвом состоянии.

Сам Мухин отреагировал на рассказ Яшина, назвав того "мерзавцем", подтвердил, что действительно потерял на конференции сознание после употребление алкоголя, однако оправдал это тем, что выпитый виски якобы был "паленый".

Как ранее сообщал "Апостроф", 28 января вице-спикером ПАСЕ был избран российский пропагандист, заместитель председателя Госдумы России, представитель "Единой России" Петр Толстой, на что бурно отреагировали в сети.