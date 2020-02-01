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Великобритания вышла из Евросоюза: что будет дальше

суббота, 01 февраля 2020, 01:00
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31 января в 23:00 по Лондону (1 февраля в 1:00 по Киеву) Великобритания официально вышла из состава Европейского союза, в который входила с 1973 года. С 31 января начался так называемый переходный период, который закончится в конце текущего года.

Таким образом, до 31 декабря 2020 года Великобритания будет применять законы Евросоюза, но при этом не будет числиться членом организации. Также стоит отметить, что переходный период могут продлить на 1 или 2 года, если стороны примут такое решение на переговорах 1 июля 2020 года.

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Во время переходного периода Британия не сможет иметь своих представителей в институтах Евросоюза.

Читайте: Сторонники Brexit сожгли флаг Европейского союза в Лондоне

В 19:00 31 января в Брюсселе спустили флаг Британии в здании Европейского совета. Его перенесли к флагам государств, которые не являются членами ЕС.

Также ожидается, что ночью 1 февраля в Лондоне на улицы выйдут тысячи человек, чтобы отпраздновать завершение долгожданной процедуры выхода.

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Напомним, что 23 июня 2016 года 51,9% британцев проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. Тогда в голосовании приняло участие 72,2% граждан. Изначально Brexit был запланирован на 31 марта 2019 года, но его откладывали из-за отказа депутатов принимать предварительное соглашение о выходе.

Детальнее о возможных последствиях Brexit читайте в материале "Апострофа": Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард.

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