Холодницкий сделал важное заявление по поводу слухов о его отставке

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий впервые прокомментировал информацию о своей отставке. По словам главы САП, она не соответствует действительности.
Как сообщает "Апостроф", в комментарии агентству "Українські новини" Холодницкий сказал, что это все является ложью.
"Эта информация не отвечает действительности. Это ложь", - сказал он.
При этом глава ведомства дал понять, что в данный момент он находится на работе и работает в обычном режиме.
В отставку Холодницкий собрался 30 ноября. Именно в этот день закончатся его полномочия как руководителя САП.
Слухи об отставке главы САП появились еще накануне. В СМИ заявляли, что решение связано с его конфликтом с директором НАБУ Артемом Сытником.
Напомним, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что со страницы пранкера под ником "Джокер" могут писать несколько людей.