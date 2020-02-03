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Холодницкий сделал важное заявление по поводу слухов о его отставке

понедельник, 03 февраля 2020, 13:24
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Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий впервые прокомментировал информацию о своей отставке. По словам главы САП, она не соответствует действительности.

Как сообщает "Апостроф", в комментарии агентству "Українські новини" Холодницкий сказал, что это все является ложью.

"Эта информация не отвечает действительности. Это ложь", - сказал он.

При этом глава ведомства дал понять, что в данный момент он находится на работе и работает в обычном режиме.

В отставку Холодницкий собрался 30 ноября. Именно в этот день закончатся его полномочия как руководителя САП.

Слухи об отставке главы САП появились еще накануне. В СМИ заявляли, что решение связано с его конфликтом с директором НАБУ Артемом Сытником.

Напомним, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что со страницы пранкера под ником "Джокер" могут писать несколько людей.

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