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Голосование за "воров" и вопрос с резиной: нардепа поймали на интересной переписке в Раде, фото

вторник, 04 февраля 2020, 14:33
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Нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Суто Мамояна поймали на интересной переписке в стенах Верховной Рады.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Мамоян переписывается с неким "Витей Ремским Другом", которому пишет что сейчас находится в Раде.

"Привет, брат! Понял, за воров голосуете", - отвечает ему собеседник.

Мужчина желает Мамояну хорошего дня и просит резину на авто.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное фото из Верховной Рады Украины, одного из депутатов заметили возле колоны со странной прической.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева, у которой ранее заметили часы марки Cartier, пришла в парламент с сумкой Dior и в прозрачной блузке в горошек.

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