Может ли Турция стать военным союзником Украины в борьбе против Кремля: озвучен прогноз

Лидер крымско-татарского национального движения, народный депутат Украины Мустафа Джемилев уверен, что Турция не станет союзником Украины в борьбе с агрессией России.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Военным союзником, наверное, не будет. Но, с другой стороны, Турция поставила нам ударные беспилотники. Петр Порошенко еще весной 2019 года сказал, что, если бы у нас была такая техника в 2014 году, когда Россия на нас напала, ситуация, вероятно, была бы совершенно другой", - сказал он.

По его словам, Турция не собирается признавать аннексию Крыма, но в тоже время не откажется от сотрудничества с Россией.

"Турция все время подчеркивает: мы стараемся со всеми выстраивать ровные отношения и не поддерживаем какую-то одну сторону, воюющую против другой. Имеется ввиду, что политика одно, а экономика - другое. Также в Анкаре говорят, что, конечно, ни в коем случае не будут признавать оккупацию Крыма, но в то же время будут продолжать экономическое сотрудничество с Россией", - добавил нардеп.

Подробнее о результатах визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев читайте в материале "Апострофа": Переговоры по Крыму будут вестись в Стамбуле или Брюсселе - Мустафа Джемилев.