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Шантаж и террор: раскрыт жестокий план Кремля по эскалации на Донбассе

суббота, 08 февраля 2020, 18:02
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Эскалация боевых действий в зоне ООС происходит из-за желания Кремля надавить на украинские власти и заставить их принять российские условия.

Об этом "Апострофу" в интервью рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, цель России – вывести Украину на "российское определение мира".

"А это, как говорят в Москве, присоединение Украины к ОРДЛО. Они хотят, чтобы украинские войска ушли с линии разделения – и открыли двум армейским корпусам путь в Украину. Ведь в так называемой "конституции ОРДЛО" в декабре они уже обозначили свою первую цель – расширение территории ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей", – считает Пионтковский.

Политолог отмечает, что обострение ситуации происходит именно с российской стороны.

"Эскалация на Донбассе – это действие шантажиста. Россия – это государство-террорист. Они будут убивать украинских военнослужащих до тех пор, пока Зеленский окончательно не согласиться на их условия. Но Зеленский и его "партия мира" боится сказать о том, как Россия видит мир", – говорит эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Сейчас уникальный момент для Украины - Андрей Пионтковский.

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