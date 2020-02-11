Экс-нардеп-беглец попросил убежища в ЕС: что происходит

Бывший народный депутат Александр Онищенко попросил в Германии о политическом убежище.

Об это сообщает DW со ссылкой на адвоката экс-нардепа.

Адвокат Инго Миноджио заявил, что в Украине якобы есть опасность для жизни и здоровья его клиента.

Миноджио отметил "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что экс-президент Петр Порошенко, с которым у Онищенко давний конфликт, "даже после потери власти остается очень влиятельным". По словам адвоката, это составляет опасность для бывшего депутата.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет Александра Онищенко в нанесении ущерба государству на сумму около трех миллионов гривен за незаконные операции при добыче и продаже газа. Бизнесмен отвергает эти обвинения. Онищенко, будучи депутатом Верховной Рады, в июле 2016 выехал за пределы страны.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2019 года бывший нардеп и бизнесмен Александр Онищенко утверждал, что вернется в Украину.