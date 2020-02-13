RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

15:09
Получила больше, чем Зеленский: названа впечатляющая сумма зарплаты Мендель за январь
14:35
При входе в отели меряют температуру: Анита Луценко рассказала о неспокойном отдыхе из-за коронавируса Lime
14:32
В деле о кровавой стрельбе в Харькове произошел важный поворот: заявление прокуратуры
14:29
В небе над Канадой заметили фантастические явления, фото
14:21
10 частых ошибок, которые мешают здоровому похудению Lime
13:59
Не нашлось ни одного врача: в Киеве мужчина умер прямо в очереди в больнице
13:59
Чуть ли не прыгал на голове: в России таксист устроил зверскую расправу над пассажирами, видео
13:56
Девушка согласилась дать свое видео для фильма и не знала, как ей повезло - это были "Паразиты" Lime
13:43
Россия не отступает: украинские эксперты в США рассказали, как нужно "наказать" Путина
13:41
Джим Керри угодил в скандал из-за неосторожной шутки: за что обиделись на актера Lime
13:27
На борту могут быть зараженные коронавирусом: в Украину готовится зайти грузовое судно из Китая
13:23
На Донбассе поймали пьяного наемника из России: появились детали и фото "героя"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский изменил состав СНБО: в сети отреагировали фотожабой

четверг, 13 февраля 2020, 14:24
переглянути новину українською

Назначенный 11 февраля главой Офиса президента Украины Андрей Ермак стал новым членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместо своего предшественника Андрея Богдана. В сети на эту замену отреагировали с юмором.

Фотожабу по этому поводу опубликовали в Telegram-канале Инсайдер UA.

На картинке изображена замена во время футбольного матча, когда игрока Богдана меняет другой футболист — Ермак.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли фотожабой назначение Андрея Ермака на должность главы Офиса президента Украины.

Подробнее о том, к каким возможным сценариям развития событий на Донбассе могут привести недавние кадровые перестановки в Москве и Киеве, читайте в материале "Апострофа": Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Сверхсложная задача: как назначение Ермака повлияет на цену мира на Донбассе

Переговоры с врагом и "цветущий" Донбасс: о чем говорил Ермак на брифинге

Сбить Богдана: почему Зеленский "отрезал" себе "правую руку"

Любовь прошла, ушла эпоха: каким украинцы запомнят Богдана - лучшие цитаты и фотожабы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: