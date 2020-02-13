Зеленский изменил состав СНБО: в сети отреагировали фотожабой

Назначенный 11 февраля главой Офиса президента Украины Андрей Ермак стал новым членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместо своего предшественника Андрея Богдана. В сети на эту замену отреагировали с юмором.

Фотожабу по этому поводу опубликовали в Telegram-канале Инсайдер UA.

На картинке изображена замена во время футбольного матча, когда игрока Богдана меняет другой футболист — Ермак.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли фотожабой назначение Андрея Ермака на должность главы Офиса президента Украины.

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