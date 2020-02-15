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Журналисты заявили, что нашли настоящую мать Путина: опубликовано ее фото

суббота, 15 февраля 2020, 10:55
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В сети показали фото настоящей матери президента РФ Владимира Путина, которая в данный момент живет в грузинской деревне Метехи.

Снимки в публичный доступ передала польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, которая является автором книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина".

Журналистке мать Путина рассказала, что она родилась в 1926 году в селе Терехино возле российского города Очер. Именно там она познакомилась с человеком по имени Платон Привалов.

"Оказалось, что он женат, о чем она не знала. Она была беременна, когда узнала, что у него есть жена. Его не было дома, и ему пришла посылка от жены, так она и узнала. Она быстро уехала к своим родителям в Терехино, и там, в больнице рядом, родился наш Вова, Владимир Владимирович. Но это был 1950 год, а не 1952-й", – говорит журналистка.

После рождения Владимира Путина она была в Ташкенте, где познакомилась с грузином, которого звали Георгий Осепашвили. После этого она переехала в Грузию, а Путина отдала родственникам.

Также ранее журналистка рассказала, что Путина в детстве избивал отчим.

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