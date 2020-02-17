Президент не должен заниматься шашкомаханием: эксперт указал на важную задачу для Украины

Согласно нынешней модели парламентско-президентской республики в Украине, президент не имеет права отменять программу правительства. Но указами он может создавать целые процессы, которые станут обязательными в работе законодательства.

Такое мнение высказал руководитель стратегической группы "София" Андрей Ермолаев в интервью Апостроф TV.

"Это нормальный демократический механизм, просто нужно научиться этим пользоваться. Это как у ребенка, который пользовался старыми, пластмассовыми игрушками, которыми нужно «брр бррр» делать и везти машинку по столу. А потом появились машинки с электромоторчиками и дистанционным управлением. А мы по-прежнему пытаемся по столу тащить", – сказал Ермолаев.

Он также отметил, что сейчас есть баланс между работой президента и других ветвей власти.

"Он достаточен для того, чтобы президент без телефонного права, без управленческих решений и шашкомахания постоянно влиял на формулировку и формирования социально-экономического курса, лично отвечая за внешнюю политику и за сферу безопасности", – сказал Ермолаев.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кому выгодна война на Донбассе, кроме России.

Также у Зеленского сделали важное заявление по особому статусу Донбасса.