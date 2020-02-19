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Эпоха бедности позади: нардеп от "Слуги народа" засветила в Раде дорогой аксессуар, фото

среда, 19 февраля 2020, 08:05
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Народного депутата из фракции "Слуга народа" Викторию Кинзбурскую заметили в зале заседаний Верховной Рады с сумкой, стоимость которой почти такая же, как ее годовая зарплата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Анна Стешенко.

На снимке, сделанном фотографом Яном Доброносовым, она заметила, что нардеп Кинзбурская носит сумку известного бренда Prada.

"До избрания в парламент была "простой" чиновницей. Согласно декларации, поданной в 2019, ее годовая зарплата составила всего лишь 87 225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. Но сегодня в Раду она пришла с известной и очень узнаваемой сумкой зелёного цвета (совпадение?) Prada стоимостью 62 776 грн", – пишет Стешенко.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат Сергей Рудик пришел на заседание в Верховную Раду с часами, за полную стоимость которых можно купить автомобиль.

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