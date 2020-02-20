Нардеп засветил в Раде аксессуар по цене квартиры: эксклюзивное фото

В четверг, 20 февраля, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Григорий Суркис пришел на заседание Верховной Рады с часами, которые стоят как небольшая квартира в столице.

Фотографию дорогостоящего аксессуара у депутата предоставил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Рыночная стоимость часов известной марки Rolex составляет 28 800 долларов США. За такие деньги можно приобрести небольшую квартиру в Киеве на вторичном рынке.

Как сообщал ранее "Апостроф", ранее на руке у народного избранника уже были замечены часы модели Rolex, но с черно-голубым циферблатом. Стоимость этой модели 2019 года выпуска со скидкой составляла 22 500 долларов США.

Более дорогие часы были обнаружены у олигарха Виктора Медведчука, который похвастался в Верховной Раде аксессуаром стоимостью около 34 тысяч долларов.