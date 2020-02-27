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Россия - агрессор? Во Львове произошел крупный скандал с экс-регионалом, видео

четверг, 27 февраля 2020, 14:04
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В четверг, 27 февраля, во Львове было сорвано заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов из-за скандала с народным депутатом от "Опозиционной платформы - За жизнь" Натальей Королевской.

Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице очевидец событий, волонтер Игорь Стефанюк.

Как явствует из опубликованных кадров, активисты, которые пришли на заседание, потребовали от Королевской ответить на вопрос, является ли Россия страной-агрессором.

Не получив удовлетворительного ответа, они начали требовать, чтобы нардеп покинула заседание, поскольку не является патриотом Украины. Активисты скандировали: "Вон из Львова!" и "Позор!".


Из-за происшедшего конфликта выездное заседание комитета ВР в помещении Львовской ОГА было сорвано.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев удивил состав Совета нацбезопасности и обороны, где заметили скандального народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталью Королевскую.

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