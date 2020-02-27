Янукович приободрился: появились новые забавные фотожабы на ажиотаж вокруг Тигипко

В сети активно обсуждают слухи о том, что новым премьер-министром Украины может стать Сергей Тигипко. Так, на эту тему в сети опубликовали ряд фотожаб.

Работы были опубликованы на странице Александра Бабака в социальной сети Facebook.

На картинках люди высмеяли тот факт, что президент Украины перед назначением на должность обещал привести к власти новые лица, но уже сейчас, судя по слухам, в его команде может оказаться известный всем политик.

Люди смеются над тем, что вскоре с такими темпами в страну могут вернуться бывший президент Виктор Янукович и бывший премьер Николай Азаров.

Напомним, что Зеленский высказался о переговорах с Сергеем Тигипко о возможном назначении его на должность премьер-министра вместо действующего главы Кабмина Алексея Гончарука.