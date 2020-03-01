Написал ли Гончарук заявление об отставке: спикер Рады дал четкий ответ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня (1 марта) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", - сказал Разумков.

Он не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменения части его состава.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал спикер.

Разумков отметил, что на внеочередном пленарном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, где могут рассмотреть вопрос про избрание нового премьер-министра.