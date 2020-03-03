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Нардеп Холодов заявил о необходимости отставки министра финансов и главы таможни

вторник, 03 марта 2020, 21:38
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Народный депутат Украины Андрей Холодов считает, что завтра в рамках пересмотра кадрового состава Кабмина нужно отправить в отставку Министра финансов Оксану Маркарову, а также поднять вопрос об увольнении главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом он заявил в кулуарах ВР журналистам NEWSONE.

"Министра финансов однозначно нужно менять. В прошлом году был огромный недобор в бюджет и в январе-феврале 2020 года этот тренд также имеет место. Но если налоговая в феврале показала положительный результат, то работа таможни остается большой проблемой", - отметил Холодов.

Также политик считает, что решение об объединении Министерства экономики и агропромышленного развития было ошибкой, и эту ошибку нужно исправить.

"С чисто управленческой точки зрения у нас получилось громоздкое министерство, которым сложно управлять. И качество его работы оставляет желать лучшего. Задача Милованова как менеджера сделать так, чтобы его министерство достигало запланированных результатов. Сам по себе он достаточно профессиональный менеджер, и система работы, которую он попытался выстроить в министерстве и с депутатами, мне кажется нормальной".

Комментируя назначение нового премьер-министра, депутат отметил, что его приоритетом должна стать антикризисная стратегия правительства с акцентом на экономическом блоке.

"Я поддержу такого кандидата на должность премьер-министра, который сможет предложить антикризисную программу работы Кабмина и организовать работу так, чтобы она была выполнена. Акцент нужно сделать на финансово-экономической блок – Минфин, Минэкономиразвития, таможня, налоговая", - сказал Холодов.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли назначать в Кабмин чиновников с политическим опытом, Холодов сказал, что работа Правительства за последние полгода показала, что "новые кадры не обязательно означают эффективность, а старые – это не всегда плохо. Ситуация в стране кризисная, и в такой ситуации правильно назначить такого премьер-министра, который имеет подходящий и управленческий, и политический опыт".

Холодов также выразил надежду, что сегодня на заседании его фракция получит отчет нынешнего Кабмина, а также заслушает кандидатов на должности в правительстве: "Я бы хотел увидеть дискуссию и задать вопросы потенциальным министрам. После этого мы сможем решить, голосовать ли за их кандидатуры или продолжать поиски".

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