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Зеленский приедет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут решать

вторник, 03 марта 2020, 10:05
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На внеочередном заседании Верховной Рады, которое пройдет 4 марта, будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я буквально только что с ним связался, он сказал: Да, я буду", – сказал Стефанчук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, глава государства предлагает рассмотреть шесть законодательных инициатив, две из которых связаны с обороной: "Это размещение иностранных войск в Украине, это вопрос учений, это разграничение внутренних вопросов, связанных с главным штабом и министерством обороны".

Будут говорить также о ратификации "важного для Украины" договора и введении нового принципа декларирования.

Во время внеочередного заседания Верховной Рады депутаты заслушают отчеты МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генерального прокурора.

"Вопросы, связанные с тем, чтобы все же дать оценку, куда мы идем, куда идет правительство, и послушать правоохранительные органы. И мы уже выстроили регламент, по которому будет это прослушивание", - уточнил он.

Напомним, что внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта, на котором скорее всего рассмотрят вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, может стать спусковым крючком для волны ротаций в рядах чиновников действующего Кабмина.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

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