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Новый премьер и старые проблемы: онлайн трансляция "Свободы слова" Шустера

пятница, 06 марта 2020, 18:15
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В пятницу, 6 марта, темой программы "Свобода слова" с Савиком Шустером станет новый Кабинет министров в Украине: студию посетит в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Шустер Live".

Кроме нового главы правительства, гостями эфира станут бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский, министр социальной политики Марина Лазебная и другие.

Главные вопросы, которые будут обсуждаться во время шоу: почему произошла смена правительства и что будет исправлять новый Кабмин.

Трансляция начнется в 21:00.

Напомним, подробнее об изменениях в правительстве читайте в материале "Апострофа": Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент.

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