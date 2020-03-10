Суд принял решение по Федине, угрожавшей Зеленскому

Во вторник, 10 марта, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины, которая обвиняется в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский.

Народному депутату суд избрал мерой пресечения личное обязательство. Софие Федине запрещено покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя.

Как сообщал "Апостроф", 12 февраля следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили депутату о подозрении в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Следствием установлено, что София Федина в сговоре с волонтеркой Марусей Звиробий 26 октября 2019 года в одном из кафе города Львова во время онлайн-трансляции через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube "выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью".