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Путин попал на меткую карикатуру из-за "срыва" смены власти в России

четверг, 12 марта 2020, 04:15
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В сети высмеяли президента России Владимира Путина, который всеми способами пытается сохранить за собой кресло главы государства.

Так, известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал по этому поводу смешную карикатуру.

В своей работе художник показал Путина, которого выгоняют из поезда с табличкой "транзит". При этом российский президент говорит фразу "Я передумал".

Ранее Елкин посвятил решению Госдумы России "обнулить" президентские сроки Владимира Путина новую карикатуру.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 10 марта, Государственная дума РФ поддержала поправку в российскую Конституцию, которая "обнуляет" президентские сроки и позволяет Владимиру Путину баллотироваться на очередных выборах.

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