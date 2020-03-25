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Назначен новый глава Минобразования в Украине: биография и фото

среда, 25 марта 2020, 15:45
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Фото: Facebook

Новой временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины назначена Любомира Мандзий.

25 марта такое решение было принято стала на заседании правительства.

Сама Мандзий поблагодарила за доверие и отметила, что для нее это очень большая ответственность.

"В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - сказала мона.

Мандзий родилась 10 мая 1973 в одном из сел Львовской области. В 1995 году она окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География", а в 2008 году защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. 2008 года получило ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года Мандзий преподавала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

С 2016 по 2019 год занимала должность директора департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.

11 сентября 2019 Мандзий назначили на должность заместителя министра образования и науки Украины.

Напомним, что Верховная Рада на заседании 17 марта назначила Игоря Петрашко новым министром экономики Украины.

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